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Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб. Предположительно, возник конфликт между хозяйствующими субъектами. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Также полиция проверяет информацию о захвате заложников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

"В 9.13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе", — сказал собеседник агентства.

Тем временем, по данным паблика Mash, директор кондитерской фабрики "Меньшевик" решил расстрелять посетителей из-за серьёзных долгов. Утром к нему пришли люди, требовавшие возврата старого долга, по которому уже даже началось гражданское дело.

По предварительным данным, пострадали трое. На месте работают оперативные службы.