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В американском штате Колорадо дикая олениха наведалась в магазин на автозаправке и, получив шоколадку, привела туда за угощениями своих сородичей. Об этом сообщает CBS Denver.

Работница магазина Лори Джонс утверждает, что раньше животные стояли перед витринами на улице, олениха первая отважилась войти внутрь.

По словам Джонс, теперь кроме уже знакомой оленихи с оленятами в магазин стали наведываться другие самки, а иногда приходят и самцы.

источник: life.ru