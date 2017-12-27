Олениха привела свое семейство в магазин за угощением (3)

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В мире | 27 декабря 2017 года, 13:00

В американском штате Колорадо дикая олениха наведалась в магазин на автозаправке и, получив шоколадку, привела туда за угощениями своих сородичей. Об этом сообщает CBS Denver.

Работница магазина Лори Джонс утверждает, что раньше животные стояли перед витринами на улице, олениха первая отважилась войти внутрь.

По словам Джонс, теперь кроме уже знакомой оленихи с оленятами в магазин стали наведываться другие самки, а иногда приходят и самцы.

источник: life.ru

Комментарии 3
Патриот 3 часа назад
Какие красавцы!!!
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Светлана2 часа назад
Вот как-то же эта олениха их сволохала на этот поход. Как-то объяснила, - на своем языке, - что их там ждут вкусности....а ведь, будь она человеком, никогда бы не позвала угощаться шоколадом своих соплеменников. Человек либо жрал бы один, пока не лопнет, либо попытался бы вдуть этот шоколад ближнему своему задорого....эксплуатировал бы его, нагибал, унижал... такая вот тварь этот человек.
Возьми меня, олень, в свою страну оленью!
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как дети прямо1 час назад
такие глазки умные
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