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Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший из Лос-Анджелеса в Токио, развернулся после четырех часов в пути и вернулся в пункт вылета после того как выяснилось, что на борту находится незарегистрированный пассажир, сообщает телеканал CBS.

"Во время полета члены экипажа узнали, что один из пассажиров сел не на тот рейс, и уведомили пилота. В рамках политики безопасности авиакомпании первый пилот решил вернуться в аэропорт вылета, где пассажир покинул самолет", — сообщили телеканалу в All Nippon Airways.

Компания принесла извинения всем пассажирам за доставленные неудобства. Обстоятельства произошедшего и причины допущенной ошибки выясняются. Общее время в полете из Лос-Анджелеса в Токио составляет 11 часов, самолет провел в воздухе около 8 часов. Рейс перенесли на среду.

На борту находился американский исполнитель Джон Ледженд с супругой — моделью Крисси Тейген. Она рассказала, что неназванный пассажир смог сесть в самолет по билету компании United Airlines. Сообщается также, что сидевших рядом с ним людей допросили правоохранители.

Источник: ria.ru

Фото: tripadvisor.ru