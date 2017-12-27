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Россия считает циничным доклад Агентства Евросоюза по основным правам человека (АОПЧ) о проблеме меньшинств и дискриминации в ЕС, поскольку документ игнорирует проблемы русскоязычного меньшинства в странах Прибалтики. Об этом заявил в среду директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

"Обратили внимание на опубликованный доклад Агентства Евросоюза по основным правам человека (АОПЧ), в котором предпринята попытка проанализировать положение этнических меньшинств и мигрантов в странах-членах ЕС. В качестве целевых групп мониторинга были выбраны выходцы из Северной и Экваториальной Африки, Южной Азии и Турции, цыгане, недавно прибывшие мигранты из третьих стран, а также представители русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии. В основе исследования — опрос респондентов о проявлениях в отношении них дискриминации при приеме на работу, в системах образования и здравоохранения и сфере госуслуг", — говорится в комментарии.

Как отметил Викторов, несмотря на то, что в докладе АОПЧ впервые за последние годы значительное внимание уделено положению русскоязычного населения в Прибалтике, авторы документа, поставив в один ряд вновь прибывающих мигрантов и представителей русскоязычного меньшинства, игнорируют различия в правовом статусе этих категорий населения.

"Фактически констатируется, что на фоне тех проблем, с которыми сталкиваются цыгане и мигранты, положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике является чуть ли не "привилегированным". Дескать, случаев проявления дискриминации там русских из-за этнического происхождения практически не выявлено, притеснения, связанные с этнической принадлежностью отсутствуют, а незнание государственного языка на возможности трудоустройства якобы не влияет. Складывается впечатление, что статистические выкладки целенаправленно "подгонялись" под заранее намеченные результаты", - пояснил дипломат.

Авторы доклада, констатировал директор департамента МИД РФ, "лицемерно закрывают глаза на сохраняющийся на протяжении более чем двадцати лет позорный феномен массового безгражданства в Латвии и Эстонии, вследствие которого сотни тысяч людей лишены ряда политических, социальных и экономических прав".

"Имеет место этническая нетерпимость по отношению к учащимся и педагогам русскоязычных учебных заведений, а также существует карательная практика штрафования языковыми инспекциями русскоговорящих жителей. Ярким примером откровенно дискриминационной политики являются планы властей Риги о полном переводе школ национальных меньшинств на государственный язык обучения к 2021 году. Призывы общественных организаций о сохранении русских школ и автономии учебных заведений нацменьшинств поддержки у правительства не находят", - указал он.

МИД РФ призвал Евросоюз более объективно вести свои исследования и уделять больше внимания проблемам, существующим уже долгое время.

"Публикация подобного доклада АОПЧ выглядит особенно циничной на фоне многочисленных рекомендаций в адрес стран Прибалтики со стороны международных профильных правозащитных структур и институтов. Призываем руководство АОПЧ и Евросоюза более объективно и беспристрастно подходить к составлению "исследований", уделять пристальное внимание существующим уже не одно десятилетие на пространстве Евросоюза проблемам в области прав человека, а также предпринять практические шаги по их решению", - отметил Викторов.

Фото: flickr.com