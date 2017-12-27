Богатейшие люди планеты заработали за год триллион долларов (1)
В мире | 27 декабря 2017 года, 19:12
Богатейшие люди планеты в 2017 году увеличили свой капитал на триллион долларов, пишет Bloomberg.
По подсчетам экспертов агентства, больше всех за год прибавил к своему состоянию основатель Amazom Джефф Безос (34,2 млрд долларов), его капитал приблизился к отметке 100 млрд долларов.
В целом 500 главных богачей планеты обладают почти 5,5 трлн долларов.
Ранее сообщалось, что совокупное состояние 25 российских миллиардеров из списка Bloomberg Index с начала года выросло на 21,6 млрд долларов.
Фото из Flickr
Источник: ПОЛИТ.РУ
КАКОЕ КОЛ-ВО ЛЮДЕЙ ЗАГНАЛИ В НИЩЕТУ?
1
Ответить