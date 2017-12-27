Facebook объяснил блокировку страницы Кадырова (4)

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В мире | 27 декабря 2017 года, 17:08

Американская компания Facebook объяснила блокировку аккаунта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова его внесением в санкционный список США.

В соцсети пояснили, что на него распространяется действие торгово-экономических ограничений.

"В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — говорится в официальном комментарии компании, поступившем в РИА Новости.

Профили Кадырова в Facebook и Instagram перестали работать в субботу.

В Кремле заявили, что такая политика соцсетей вызывает озабоченность и ухудшает их репутацию. Сам глава Чечни рассказал, что не расстроен таким решением, он завел профили в Telegram и Mylistory.

На прошлой неделе США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая Кадырова. Их обвиняют в нарушении прав человека.

По мнению главы Чечни, США не могут ему простить то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом. В Госдуме пообещали подготовить симметричный ответ.

источник: ria.ru

Комментарии 4
Ваш1 час назад
НАДО соответствующие контрмеры ! Срочно ! Надо блокировать Трампа в Одноклассниках !
1
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e171 час назад
как завел профиль в telegram? это же вражеская сеть! кругом же враги!
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Зюзя24 минуты назад
Зачем же так, беги сосни у него быстрее,пока точку на карте с названием Латвия кофем не залил.
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