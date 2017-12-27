Facebook объяснил блокировку страницы Кадырова (4)
Американская компания Facebook объяснила блокировку аккаунта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова его внесением в санкционный список США.
В соцсети пояснили, что на него распространяется действие торгово-экономических ограничений.
"В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", — говорится в официальном комментарии компании, поступившем в РИА Новости.
Профили Кадырова в Facebook и Instagram перестали работать в субботу.
В Кремле заявили, что такая политика соцсетей вызывает озабоченность и ухудшает их репутацию. Сам глава Чечни рассказал, что не расстроен таким решением, он завел профили в Telegram и Mylistory.
На прошлой неделе США внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая Кадырова. Их обвиняют в нарушении прав человека.
По мнению главы Чечни, США не могут ему простить то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом. В Госдуме пообещали подготовить симметричный ответ.
источник: ria.ru