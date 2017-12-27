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В Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв, сообщает «Фонтанка».

По данным издания 78.ru, пострадали по меньшей мере 10 человек, они доставлены в больницу. «Фонтанка» пишет о госпитализации троих человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, взрыв произошел в камере хранения магазина. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейские. В МЧС заявили, что в здании проведена эвакуация.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России, в супермаркете взорвалось самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, которое было начинено поражающими элементами.

«СКР рассматривает все версии произошедшего. Однако при этом квалификация уголовного дела пока не меняется: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», — уточнили в ведомстве.

Источник: Meduza