В Петербурге в супермаркете произошел взрыв, есть пострадавшие (20)

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В мире | 27 декабря 2017 года, 18:35

В Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв, сообщает «Фонтанка».

По данным издания 78.ru, пострадали по меньшей мере 10 человек, они доставлены в больницу. «Фонтанка» пишет о госпитализации троих человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, взрыв произошел в камере хранения магазина. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейские. В МЧС заявили, что в здании проведена эвакуация.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России, в супермаркете взорвалось самодельное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, которое было начинено поражающими элементами.

«СКР рассматривает все версии произошедшего. Однако при этом квалификация уголовного дела пока не меняется: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», — уточнили в ведомстве.

Источник: Meduza

Комментарии 20
каджич 5 часов назад
России необходимо и дальше бороться с террористами.везде куда дотянется рука российских спецслужб.Конечно работа проведена огромная и на Кавказе и в Сирии.но нужно понимать.что Россия.как и Израиль находятся в положении.когда нужно постоянно быть на чеку.успехов в борьбе с терроризмом.
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Garik 5 часов назад
А ГДЕ претензии к Штатам, Гритбритн, Франции, Германии? Или у них не теракты, а так, - шалости неразумных аборигенов, которые нихрена не разбираются в принесенных им Западом демократических ценностях? Привет Навальному с Ксюхой.
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хахаха 5 часов назад
Если это тер. акт то вопрос один: Доигрались в войнушки на чужой земле? Вас просили лезть?
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Да просили...
Выпад не защитан.
Что ещё?
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