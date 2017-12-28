Задержан браконьер за попытку продать 800 кг медвежьих лап в Китай (14)
В мире | 28 декабря 2017 года, 07:33
В России Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Забайкальского края за попытку продать более 450 медвежьих лап и около 37 лицевых частей лосиных голов в Китай.
У задержанного не оказалось документов, подтверждающих легальный способ добычи. По предварительным данным,, изъятое весом более 800 кг планировалось перепродать в Китай.
По словам стражей порядка, это самая крупнейшая партия добычи за последние 100 лет. Для этого браконьеры уничтожили более 150 животных.
Источник: life.ru
чтоб этот п***** вымер так же - как все эти животные , которых он убил нелюдь его вине погибли ...и меня очень удивляет , что в России очень много жестокости к животным , начиная с цирка и заканчивая подонками - которые содержат животных в ужасных условиях - обращаясь с ними особой жестокостью ради наживы и славы ...И самое страшное во всем этом , что эти гелюли не несут никакого сурового справедливого наказания , они как и в нашей стране , отлелываются символическим штрафом и исправительными работами ; животные не находятся под защитой закона - поэтому столько жестокости ...и как сказал Махатма Ганди : Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным.
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Этому ублюдку-браконьеру самому надо лапы оттяпать по самые локти...
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Россия развивается просто потому, что развивается весь мир, и большой заслуги Путина в этом нет. Если даже у нас при наших мудаках возникают какие-то новые технологии и платятся какие-то налоги, вопреки всему. Но какой в России потенциал, и на сколько мало он был использован за эти 17 лет его правления! Он напоминает по либеральности и темпам равития сравнительноьс тем же Китаем Брежневский период застоя. С той разницей, что СССР при Брежневе уважали и ни одна европейская шавка гавкнуть не смела.
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