В мире |

В России Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Забайкальского края за попытку продать более 450 медвежьих лап и около 37 лицевых частей лосиных голов в Китай.

У задержанного не оказалось документов, подтверждающих легальный способ добычи. По предварительным данным,, изъятое весом более 800 кг планировалось перепродать в Китай.

По словам стражей порядка, это самая крупнейшая партия добычи за последние 100 лет. Для этого браконьеры уничтожили более 150 животных.

Источник: life.ru