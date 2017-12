В мире |

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на своей странице в Twitter опубликовал предупреждение для горожан, призвав их не выходить на улицу из-за установившихся холодов. Согласно данным национальной метеорологической службы в США, температура в Нью-Йорке 28 декабря составляет -8 градусов.

"Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности узнайте, как чувствуют себя ваши соседи и заведите домашних питомцев внутрь дома", — написал он.

Накануне отделение национальной метеорологической службы в Нью-Йорке также выпустило предупреждение об установлении в городе холодной погоды на протяжении новогодних праздников. В сообщении отмечается, что средняя температура в ближайшие семь дней составит 19 градусов по Фаренгейту (-7,2 по Цельсию).

"Арктический холод установится на новогодних выходных", — говорится в предупреждении. Служба также опубликовала список рекомендаций для жителей города. В них, в частности, также рекомендуется сократить пребывание на улице и одеваться в несколько слоев одежды.

В службе подчеркнули, что нормальная средняя температура для этого периода года в Нью-Йорке составляет 29 градусов по Фаренгейту (-1 градус по Цельсию).

В Нью-Йорке, находящемся на побережье, низкие температуры переносятся хуже, чем в областях с более сухим климатом. Так, сервис Accuweather указывает, что температура -6, которая, по данным сервиса, должна установиться в Нью-Йорке днем 28 декабря, из-за высокой влажности и ветра ощущается как -17.

An arctic chill will be with us through at least New Year's Weekend. The forecast average temperature at Central Park is 19°F degrees. We do not expect temperatures to rise above the freezing mark for at least the next 7 days. pic.twitter.com/G2ff161EPv