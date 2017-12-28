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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на месяц переедет работать в русскоязычный город Нарва. Об этом она заявила в новогоднем интервью телеканалу ETV+, передает РИА Новости.

«Я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву», — сказала Кальюлайд.

Глава государства отметила, что готова переехать в этот город после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года. Она добавила, что с Нарвой ее связывают позитивные воспоминания.

Vaba Lava разместится на территории бывшего завода «Балтиец». В здании планируется построить театральный зал black-box на 220 зрителей, студию национального телерадиовещания, детский театр «Ильмарине», офисы, кафе и галерею.

Нарва — третий по численности населения эстонский город, расположен на границе с Россией. По данным на 2016 год, 96 процентов жителей города считают родным русский язык, 83 процента жителей назвали себя русскими, более трети имеет российское гражданство.

Фото из Flickr