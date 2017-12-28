Президент Эстонии на месяц переедет в русскоязычный город (4)

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В мире | 28 декабря 2017 года, 12:36

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на месяц переедет работать в русскоязычный город Нарва. Об этом она заявила в новогоднем интервью телеканалу ETV+, передает РИА Новости.

«Я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву», — сказала Кальюлайд.

Глава государства отметила, что готова переехать в этот город после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года. Она добавила, что с Нарвой ее связывают позитивные воспоминания.

Vaba Lava разместится на территории бывшего завода «Балтиец». В здании планируется построить театральный зал black-box на 220 зрителей, студию национального телерадиовещания, детский театр «Ильмарине», офисы, кафе и галерею.

Нарва — третий по численности населения эстонский город, расположен на границе с Россией. По данным на 2016 год, 96 процентов жителей города считают родным русский язык, 83 процента жителей назвали себя русскими, более трети имеет российское гражданство.

Фото из Flickr

Источник: Lenta.ru
Комментарии 4
Ахмед1 час назад
Ну прямо по Райкину: Будем заселять собой необжитые(в данном случак эстонцами) пространства!
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майк1 час назад
ну дык,еще не дай то боже появяться синие человечки!хотя мне эстонсике политики импонируют-креативные такие! одна вон переедет,а другой развелся и на нашей женился с двумя ейными детьми.А тут с одной мучаешься и некуда переехать..Сновым годом всех,с новым счастьем!((
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Лёлик8 минут назад
Глядя на фото: хороша чертовка , стакан в руку и в новый развлекательный комплекс: баба-лаба , за свою сойдёт...
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