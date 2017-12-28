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Гости премии «Золотой голбус» наденут черные наряды в знак протеста против харасмента в Голиивуде, сообщает Entertainment Week.

Актер Дуэйн Джонсон и стилист Илария Урбинанти подтвердили, что по меньшей мере несколько из приглашенных на мероприятия мужчин наденут черное в знак солидарности со своими коллегами-женщинами.

Урбинанти является стилистом актера Тома Хиддлстона.

Ранее СМИ сообщали, что многие актрисы, включая номинантов и ведущих премии «Золотой глобус» придут на церемонию в черных нарядах в знак протеста против многочисленных фактов домогательст.

В декабре Журнал Time назвал «человеком года» людей, первыми рассказавших о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.

Фото из Flickr