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Российскую символику разрешат использовать в Доме болельщиков, который будет организован во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщил ТАСС его директор Олег Румянцев.

"Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора. Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не касается болельщиков", — сказал он.

По словам Румянцева, Дом болельщиков будет находиться в прибрежном кластере, который расположен в городе Каннын, в пешей доступности от Олимпийского парка.

25 декабря сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским бобслеистам использовать красный цвет на Играх-2018. На форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнованиях под олимпийским флагом смогут выступить только те, кто докажет свою непричастность к допинговым махинациям.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Фото: flickr.com