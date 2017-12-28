На зимней Олимпиаде в 2018 году разрешат российскую символику (1)

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В мире | 28 декабря 2017 года, 14:51

Российскую символику разрешат использовать в Доме болельщиков, который будет организован во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщил ТАСС его директор Олег Румянцев.

"Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора. Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не касается болельщиков", — сказал он.

По словам Румянцева, Дом болельщиков будет находиться в прибрежном кластере, который расположен в городе Каннын, в пешей доступности от Олимпийского парка.

25 декабря сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским бобслеистам использовать красный цвет на Играх-2018. На форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнованиях под олимпийским флагом смогут выступить только те, кто докажет свою непричастность к допинговым махинациям.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Фото: flickr.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
Олег3 часа назад
А что все-таки случилось? МОК так агрессивно выступал за запрет,а тут вдруг изменил решение. Совершенно непонятна такая реакция.
Чтобы укрепить свою позицию достаточно не менять свою форму,всего лишь прикрепить Георгиевскую ленту. Тогда все поймут ХУ из ХУ.
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