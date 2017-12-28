В мире |

В Санкт-Петербурге после взрыва 27 декабря во всех магазинах сети «Перекресток» демонтируют камеры хранения вещей, сообщает «Фонтанка».

Также ячейки для хранения вещей убирают из магазинов других торговых сетей.

Как сообщили в компании X5 Retail Group (которой принадлежит торговая сеть «Перекресток»), в магазинах будут усилены меры безопасности, компания избавится от камер хранения и выдаст охранникам ручные металлоискатели. Отмечается, что покупателям позволят проходить с сумками, но их будут опечатывать.

Как передает 47news, сотрудники двух крупнейших торговых центров Ленинградской области — «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» также усилят меры безопасности.

В свою очередь, как сообщает РИА «Новости», ритейлер «Дикси» до 9 января перейдет на усиленный режим охраны и антитеррористической защищенности магазинов и прилегающей к ним территорий. Компания «Лента» также усилила меры безопасности во всех магазинах сети в Санкт-Петербурге и области. Камеры хранения закрыты и не используются.

Накануне вечером в магазине на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв в камере хранения. По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 гр тротила. В результате произошедшего пострадали 13 человек.

Напомним, в Латвии стали убирать из супермаркетов ячейки для хранения после двух взрывов в универмаге "Centrs" 17 августа 2000 года. Тогда на первом этаже торгового центра произошли два мощных взрыва, количество пострадавших составило около 30 человек, одна женщина скончалась от полученных ранений. Событие было квалифицировано как теракт и "самое громкое преступление 2000-х годов" в Латвии и расследовалось Полицией безопасности.

24 октября 2001 года по делу был арестован Леонард Бутелис, приговор которому от Рижского окружного суда затем был отменён в Верховном суде, и 18 июня 2004 года он был освобождён. Следствие по делу продолжается, однако конкретных подозреваемых по состоянию на 2015 год нет.

Универмаг возобновил работу 22 августа 2000 года, а латвийские средства массовой информации выработали политику не сообщать об угрозах взрывов от "телефонных террористов", чтобы не вызывать паники. Эта политика со временем исчерпала себя из-за популярности социальных сетей.