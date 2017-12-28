В мире |

В поселке Черемшан под Казанью чудом удалось найти 10-летнего мальчика, который пропал во время прогулки. Булата искали и спасатели, и местные жители, но почти 6 часов поисков результата не принесли.

Но тут одна из женщин- волонтеров – супруга сотрудника МЧС Гулия Яруллина, которая помогала в поисках ребенка своему мужу, внезапно упала в открытый люк. Там у стены она увидела мальчика на санках. Ей показалось, что он мертв. Женщина начала кричать, и тут Булат проснулся.

Оказалось, что он катался на санках и во время сильной метели упал в открытый люк. Ребенок сам выбраться не смог. Он звал на помощь, но его никто не услышал.

Тогда Булат лег на санки и уснул. Благодаря тому, что он был у стенки коллектора, свалившаяся в люк Гулия ребенка не травмировала.

Правда, сама она получила травму позвоночника, так что пока ей нельзя долго сидеть и ходить, сообщает сайт НТВ.Ru. Однако задерживаться в больнице женщина не стала, ведь дома ее ждут две дочери, за которыми надо присматривать, пока их отец-спасатель на работе.

фото: скриншот Вести.ру