Житель Лондона Грегори Томкинс (Gregory Tomkins) присоединился к видеочату, в котором люди оскорбляют друг друга, и совершил самоубийство в прямом эфире. Об этом сообщает The Daily Mail.

39-летний мужчина зарегистрировался в сервисе Paltalk, в котором более шести миллионов пользователей по всему миру, имеющих возможность оскорблять друг друга без каких-либо ограничений.

Незадолго до этого Томкинс опубликовал в Facebook селфи, на котором было написано «С Рождеством». Отмечается, что некоторые пользователи, которые стали свидетелями самоубийства, запаниковали и попытались вызвать полицию. В этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело британца в его доме.

Gregory Tomkins: Man found dead on Christmas morning after 'hanging himself live on camera' https://t.co/dmJKV8HFMN pic.twitter.com/8RMlZaKtZ7