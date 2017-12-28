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Во время сессии Ирпенского городского совета Киевской области внезапно заиграл гимн России. Об этом рассказал председатель Ирпеня Владимир Карплюк на своей странице в Facebook.

«Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России. Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете», — написал Карплюк.

По его словам, после этого депутатское большинство спело гимн Украины без музыкального сопровождения. Также он добавил, что депутаты уже подают обращение в Службу безопасности Украины.

«Ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом "активист"», — подчеркнул депутат.

Ранее МИД России предупредил соотечественников о возможных проблемах при пересечении украинской границы с 1 января 2018 года. По словам министерства, они могут возникнуть из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований.