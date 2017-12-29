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Президент Италии Серджо Маттарелла официально объявил о роспуске парламента и запуске досрочных выборов.

Новые парламентские выборы должны состояться весной, передает ВВС, предположительно 4 марта. Впрочем, окончательная дата выборов еще не утверждена правительством.

На прощальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джентилони прокомментировал решение президента в том плане, что его страна "возобновила движение после самого серьезного послевоенного кризиса".

Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что его правительство не приняло закон ius soli - закон, аналогичный американскому о гражданстве по праву рождения. Это, по словам премьера, сделало бы почти 800 тысяч детей беженцев и мигрантов, родившихся в Италии, итальянцами.

Кризис, о котором сказал премьер, характерен для всей Европы. Это кризис мигрантов - именно полярность мнений по отношению к проблеме мигрантов и породило парламентский кризис, за которым последовал роспуск.

Объявление о роспуске парламента было давно ожидаемым. В Италии с осени готовятся к предстоящим парламентским выборам.

источник: vesti-ukr.com

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