Критики назвали самые недооцененные фильмы 2017 года
В список вошла картина Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман, а также "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном. Журнал Variety назвал фильмы 2017 года, которым не удалось стать хитами американского кинопроката.
Всего в список вошло 13 картин. Среди них лента Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом в главной роли, а также драма Робена Кампийо "120 ударов в минуту", ставшая призёром Каннского кинофестиваля.
Кроме того, в список "недооценёнок" попали "Затерянный город Z" с Робертом Паттинсоном, "Битва полов" с Эммой Стоун и фильм "Сильнее", в котором снялись Джейк Джилленхол и Татьяной Маслани.
Помимо них в рейтинг вошли ленты "Ферма "Мадбаунд", "История призрака", "Патти Кейкс", "Персональный покупатель", "Пляжные крысы", "Хорошее время", "На пределе" и "Их звёздный час".
Источник: life.ru