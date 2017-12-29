Видео с мужчиной на коньках стало вирусным, набрав 2 миллиона просмотров
В мире | 29 декабря 2017 года, 08:45
Житель США Джермейн Томпсон впервые оказался на катке в Атланте в штате Джорджия. Видео, на котором мужчина старается удержаться на коньках, было опубликовано в Facebook.
Попытки мужчины удержаться на льду, заснятые очевидцами, нашли отклик в сердцах интернет-пользователей, благодаря которым видеозапись стала вирусной.
Томпсон, запечатлtнный на записи, не знал, что его снимают. О том, что он стал героем соцсетей, мужчина узнал лишь позже.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com