Британский парламент пригрозил санкциями Facebook и Twitter (4)

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В мире | 29 декабря 2017 года, 10:53

Британский парламент выделил владельцам Facebook и Twitter три недели для предоставления детальной информации о том, как Россия, используя их соцсети, вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), сообщила газета Guardian.

Если подробная информация не будет предоставлена в парламент, расследующий якобы имевшее место российское "вмешательство" до 18 января 2018 года, соцсети будут подвергнуты санкциям, заявил председатель парламентского комитета по делам культуры, СМИ и спорта Дэмьен Коллинз.

Он назвал "неадекватной" реакцию соцсетей на запрос о получении информации, которые ранее уже предоставили доклады, не удовлетворившие парламентария.

"Необходимо получить возможность для тщательного изучения процедур, которыми пользуются такие компании, как Facebook, чтобы помочь им определять источники дезинформации, в частности, тогда, когда она политически мотивирована и исходит от другой страны", - заявил Коллинз.

Источник: interfax.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Рижанин22 минуты назад
Интересно какие санкции британский парламент может наложить на Facebook и Twitter?
Запретить и выключить в Англии?
Смешно. Гораздо более реалны санкции Facebook и Twitter, которые наложат на британский парламент :)
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Ekaterina Romanova45 минут назад
британцам видно больше не сем занятся ? в стране 120 тыс бездомных детей не имеющие своей крыше над головой - которые ходят полуголодные ; а они до фейсбука добрались ...чопорные
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авс1 час назад
Если такой информации нет,то ее надо придумать
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