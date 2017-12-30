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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому индивидуальные предприниматели и физические лица освобождаются от выплат долгов по налогам, которые были сформированы до 1 января 2015 года.

Так, законопроектом признаётся безнадёжным к взысканию и подлежащим списанию ряд обязательств российских граждан. Среди них: недоимка и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года.

Как отмечается, будут списаны недоимки по налогам, пени и штрафы индивидуальных предпринимателей, которые образовались до начала 2015 года.

При этом списание не будет распространяться на недоимки по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам и налогам, которые связаны с перемещением товаров через границу.