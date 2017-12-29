В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год (3)
В мире | 29 декабря 2017 года, 14:33
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, передает «Интерфакс».
Песков сказал, что Путин будет традиционно встречать Новый год «в кругу родных, близких и друзей».
«Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Также будет традиционно в этом году», — сказал Песков.
В прошлом году Путин пригласил парламентариев «махнуть» по бокалу шампанского.
Источник: Газета.ru
Муж бывшей жены тоже стал родным?
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Будет всю ночь вмешиваться в демократию, менять пробы, потом собьет пару Боингов, придет в виде белочки в гости к Порошенко, плюнет в праздничный салат американскому госдепу, а под утро каждому латышскому политику насыпет на член соли, чтобы они в течении всего следующего года его не забыли.
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Да он такой, Путин наш Герой!
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