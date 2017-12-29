В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год (3)

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В мире | 29 декабря 2017 года, 14:33

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, передает «Интерфакс».

Песков сказал, что Путин будет традиционно встречать Новый год «в кругу родных, близких и друзей».

«Для него это семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано непосредственно с работой. Также будет традиционно в этом году», — сказал Песков.

В прошлом году Путин пригласил парламентариев «махнуть» по бокалу шампанского.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
А1 час назад
Муж бывшей жены тоже стал родным?
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Hekler8 минут назад
Будет всю ночь вмешиваться в демократию, менять пробы, потом собьет пару Боингов, придет в виде белочки в гости к Порошенко, плюнет в праздничный салат американскому госдепу, а под утро каждому латышскому политику насыпет на член соли, чтобы они в течении всего следующего года его не забыли.
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Рулдук5 минут назад
Да он такой, Путин наш Герой!
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