Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в 1981 году отказалась лететь одним рейсом в Вашингтон с большой пандой Чиа Чиа из Лондонского зоопарка.

Тогда должна была состояться первая встреча Тетчер с президентом США Рональдом Рейганом. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на недавно рассекреченные документы ​Национального британского архива.

"Thatcher refused to share flight with panda."



