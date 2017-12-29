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Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в 1981 году отказалась лететь одним рейсом в Вашингтон с большой пандой Чиа Чиа из Лондонского зоопарка.

Тогда должна была состояться первая встреча Тетчер с президентом США Рональдом Рейганом. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на недавно рассекреченные документы ​Национального британского архива.

"Thatcher refused to share flight with panda."



actually I hear it was the other way round..https://t.co/hGZRED2Fgl — Seymour Strangely (@SeymourStrange) 29 декабря 2017 г.

«Панды не могут быть «счастливым предзнаменованием» для политиков», — привел слова Тэтчер ее пресс-секретарь.

Панду у Лондонского зоопарка попросил Смитсонианский институт в Вашингтоне. Она была нужна для спаривания с другой особью — Чинг Цзин, находившейся в США. Президент Лондонского зоологического сообщества Лорд Цукерман предположил, что британский премьер может разделить свой рейс с пандой. Цукерман рассматривал это как укрепление отношений с американской стороной.

«Цукерман знает о пандах больше, чем я, и я уверена, что он сможет перевезти ее и без меня», — ответила председатель британского правительства в написанной от руки записке, фотографию которой приводит Би-би-си.

Маргарет Тэтчер стала первой женщиной во главе правительства Великобритании в 1979 году, она покинула этот пост в 1990 году.