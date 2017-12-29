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Во Франции отменили премьеру фильма «Та ночь», посвященного террористической атаке в концертном зале «Батаклан» в Париже. Причиной стали жалобы родственников жертв, передает BBC News в пятницу, 29 декабря.

Протестующие написали петицию о запрете на показ фильма. Родственники погибших заявили, что для подобного проекта прошло еще слишком мало времени и им все еще больно от произошедшего. Обращение подписали 39 тысяч человек.

Отмечается, что премьеру картины отложили до тех пор, пока ее авторы не проконсультируются с родственниками жертв теракта.

«Та ночь» — первый художественный фильм о произошедшем в «Батаклане» в ноябре 2015 года. Он посвящен роману матери-одиночки и афганского беженца, которые встречаются в ночь теракта, спасая выживших.

13 ноября 2015 года во время концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal в «Батаклане» террористы начали расстреливать зрителей. Погибли 89 человек.