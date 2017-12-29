Туристов отправили в новогодний тур с проститутками (3)
В мире | 29 декабря 2017 года, 19:25
Компания Sex Island предложила туристам отправиться в четырехдневный новогодний тур на один из Карибских островов в компании 60 проституток. В рекламной кампании упоминается, что отдыхающих не будут ограничивать в алкоголе и наркотиках, сообщает The Sun.
Тур запланирован с 31 декабря по 3 января и стоит пять тысяч долларов с человека. В стоимость включены вечеринки на яхте, шоу-программы, безлимитные еда и спиртные напитки.
В 2016 году подобную вечеринку провели для банкиров из Нью-Йорка и магнатов с Ближнего Востока, участие стоило десять тысяч долларов. Как объяснили в Sex Island, на этот раз компания решила организовать новогодний круиз для представителей среднего класса.
Источник: Lenta.ru
Какой Содом, с проститутками едут.женщины они.
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Содом и Гоморра,прости человечество,Господи.Что делают деньги с божьими тварями.
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Не плохобыло бы заменить проституток на наших политиков. Пусть им этот отдых запомнится.
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