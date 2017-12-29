На Новый год в Берлине создадут "зоны безопасности" для женщин (1)
Организаторы новогодних гуляний в Берлине впервые решили создать «безопасные зоны» для женщин из-за опасений домогательств.
Меры безопасности запланированы на площади у Бранденбургских ворот. Специальную зону для женщин обустроят на улице Эберштрассе. Полиция выпустила обращение к женщинам, призвав их обращаться за помощью в случае нападений, а также не брать на торжества ценные вещи, передает Би-би-си.
Критики затеи говорят, что такие специальные зоны дискриминируют женщин и не решают проблему сексуального насилия.
На празднествах в немецкой столице ожидается участие 100 тысяч человек.
В ночь на 1 января 2016 года в немецком Кельне были зафиксированы массовые домогательства до женщин со стороны беженцев и мигрантов.
Берлин. pic.twitter.com/XT4JXg8dgc— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 18 декабря 2017 г.