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В результате взрыва гранаты в ночном клубе в городе Каукасия в Колумбии пострадали не менее 30 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Оскара Анибаля Суареса.

Отмечается, что в числе раненых 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

После происшествия были задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в совершении преступления.