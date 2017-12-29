В результате взрыва в ночном клубе в Колумбии пострадали 30 человек
В мире | 29 декабря 2017 года, 18:22
В результате взрыва гранаты в ночном клубе в городе Каукасия в Колумбии пострадали не менее 30 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Оскара Анибаля Суареса.
Отмечается, что в числе раненых 11 человек находятся в тяжелом состоянии.
После происшествия были задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в совершении преступления.
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) 18 июня 2017 г.
В столице Колумбии в торговом центре взорвалась бомба. Взрыв унес жизни по меньшей мере трех человек
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