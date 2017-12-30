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В Москве у входов в подземные переходы у станций метро начали устанавливать заграждения, передает сайт argumenti.ru.

Заграждения появились в первую очередь в 100 метрах около перехода неподалеку от станции «Славянский бульвар».

25 декабря в переход у этой станции метро на Кутузовском проспекте въехал пассажирский автобус, и в результате ДТП погибли четыре человека.

Вдоль Кутузовского проспекта замечены деревянные короба, под которыми видны бетонные блоки.

Заграждающие бетонные блоку установлены в переходах у станций метро «Калужская» и «Выхино», «Тушинская», «Алтуфьево» и «Рязанский проспект».

В Москве у входов в метро и мест массовых гуляний устанавливают бетонные блоки https://t.co/2INaYe8BlI pic.twitter.com/5IgwdLtsuo — Деловой Петербург (@dprunews) 29 декабря 2017 г.

Власти Москвы объяснили установку блоков у переходов

Блоки у подземных переходов в Москве устанавливают в целях безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова.

«Это плановая установка блоков в целях обеспечения безопасности в соответствии с планом, утвержденным заранее. Это мера, которую мы принимаем с точки зрения безопасности в новогодние праздники в местах массового скопления людей», — сказал Черников.

Он отметил, что подобные меры принимаются не впервые, это обычный процесс.

«Мы будем смотреть по ситуации… Это обычный процесс. Мы смотрим по количеству людей, которые появляются в тех или иных местах, по активному движению транспорта. Это обычная работа», — добавил Черников.

На пешеходных улицах Москвы перед праздниками устанавливают бетонные блоки



В Москве в местах возможного скопления https://t.co/Drcn7UqWWo pic.twitter.com/5lCAg6nRkR — Анатолий Курпасов (@kurpasov) 30 декабря 2016 г.

В Москве у входов в метро и мест массовых гуляний устанавливают бетонные блоки pic.twitter.com/3bY1cEne9l — Светлана Еланская (@SvetaElanskaya) 29 декабря 2017 г.

Фото: twitter.com