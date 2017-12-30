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Размещение сил и средств НАТО на территории граничащих с Россией государств ухудшает ситуацию в области безопасности этих стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

«Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьёзную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств», — цитирует его Интерфакс.

Ранее постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс считает своей главной задачей противостояние России.

В конце июня в НАТО сообщили о "растущей по всем фронтам угрозе" со стороны Москвы.

Между тем, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, НАТО может размещать свои войска где угодно. По его словам, четыре многонациональных батальона альянса в Польше и странах Балтии получили статус полной оперативной готовности к боевым действиям. Он отметил, что альянс готов отразить любую атаку.

В составе каждого батальона - около тысячи человек, таким образом, всего около четырех тысяч человек.

"Военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия", - подчеркнул он.