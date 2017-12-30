Россия указала на последствия наращивания сил НАТО вблизи ее границ (18)
Размещение сил и средств НАТО на территории граничащих с Россией государств ухудшает ситуацию в области безопасности этих стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.
«Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьёзную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств», — цитирует его Интерфакс.
Ранее постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс считает своей главной задачей противостояние России.
В конце июня в НАТО сообщили о "растущей по всем фронтам угрозе" со стороны Москвы.
Между тем, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, НАТО может размещать свои войска где угодно. По его словам, четыре многонациональных батальона альянса в Польше и странах Балтии получили статус полной оперативной готовности к боевым действиям. Он отметил, что альянс готов отразить любую атаку.
В составе каждого батальона - около тысячи человек, таким образом, всего около четырех тысяч человек.
"Военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия", - подчеркнул он.
Так что, если что, уважаемые зеленые и крестьяне, вас предупредили.
И я очень надеюсь, что все ваши домишки на Балтезерсе и прочих элитных местах давно на прицеле, и первая ракета - вам, су....шавки госдеповские!