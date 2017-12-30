Россия указала на последствия наращивания сил НАТО вблизи ее границ (18)

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В мире | 30 декабря 2017 года, 12:05

Размещение сил и средств НАТО на территории граничащих с Россией государств ухудшает ситуацию в области безопасности этих стран. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

«Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьёзную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств», — цитирует его Интерфакс.

Ранее постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс считает своей главной задачей противостояние России.

В конце июня в НАТО сообщили о "растущей по всем фронтам угрозе" со стороны Москвы.

Между тем, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, НАТО может размещать свои войска где угодно. По его словам, четыре многонациональных батальона альянса в Польше и странах Балтии получили статус полной оперативной готовности к боевым действиям. Он отметил, что альянс готов отразить любую атаку.

В составе каждого батальона - около тысячи человек, таким образом, всего около четырех тысяч человек.

"Военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия", - подчеркнул он.

Источник: Russia Today
Комментарии 18
Светлана 5 часов назад
Военное присутствие НАТО в Прибалтике носит строго отмывательный, мошеннический и бюджеторасхитительный характер. Понятно, что эти гопники из правительства меньше всего хотят воевать на самом деле, - зачем? Зачем портить налаженный бизнес? Но с другой стороны, - ведь каждое ружьё, висящее на сцене, когда-нибудь выстрелит. Просто у этих голубчиков, американских подлипал, пригревшихся на поставках ржавого металлолома, могут быть свои мирно-приятные планы, а у хозяев-америкосов - свои.
Так что, если что, уважаемые зеленые и крестьяне, вас предупредили.
И я очень надеюсь, что все ваши домишки на Балтезерсе и прочих элитных местах давно на прицеле, и первая ракета - вам, су....шавки госдеповские!
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Вй 6 часов назад
Пару ракет и Прибалтики нет (только если начнут наступать) на Россию!
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шурик 5 часов назад
ну да. если раньше в латвии целей небыло, то теперь они появились...
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