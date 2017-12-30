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Президент России в преддверии Нового года поздравил с праздником лидеров США и Европы. Владимир Путин поздравил главу США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении, в частности, отмечается, что, по убеждению Путина, «в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».

Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между странами стали принципы равноправия и взаимного уважения.

«Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу», — отметил Путин.

Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил с новогодними праздниками королеву Великобритании Елизавету II и британского премьер-министра Терезу Мэй.

«Глава Российского государства также поздравил с рождественскими и новогодними праздниками Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II и Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезу Мэй, подчеркнув, что развитие российско-британского сотрудничества отвечало бы коренным интересам народов наших стран и всей Европы», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил папу Римского Франциска с Новым годом и Рождеством и выразил надежду на сотрудничество России и Ватикана.

«В послании Его Святейшеству Папе Римскому Франциску Президент России выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Россией и Ватиканом в интересах защиты мира, общечеловеческих ценностей, укрепления межцивилизационного и межконфессионального диалога и пожелал понтифику доброго здоровья, благополучия и успехов в его благородной деятельности», — сообщили в Кремле.