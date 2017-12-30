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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что после окончания карьеры хочет заниматься бизнесом и снимать фильмы. Об этом сообщил телеканал Sky Italia.

«Я хочу снимать фильмы. У меня есть отели, тренажерные залы, линия одежды. Я вижу себя бизнесменом. Прямо сейчас я сфокусирован на игре. Но также я понимаю, что рано или поздно мне придется уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной. Я уверен. И я не имею в виду только деньги, я говорю о том, что буду получать удовольствие от всего, что делаю», — сказал Роналду в интервью бывшему нападающему сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.

Ранее 30 декабря сообщалось, что португалец попросил руководство «Реала» продать его летом 2018 года не более чем за 100 миллионов евро. Также он уведомил заинтересованных в нем «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» в том, что будет бороться за уход из испанской команды, если это понадобится.

В октябре журнал Forbes поставил Роналду на второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 93 миллиона долларов.

В августе Роналду открыл второй отель в сотрудничестве с гостиничной группой Pestana. Отель находится в престижном районе Лиссабона. Первая гостиница была открыта ранее в том же месяце.