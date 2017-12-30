Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали предполагаемого организатора и непосредственного исполнителя взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об успешной операции сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина», — говорится в сообщении ЦОС.

Подозреваемый в терроризме передан в Следственный комитет России (СКР). Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

Сейчас, по словам Петренко, с подозреваемым начали работать следователи, ведется его допрос.

Также оказалось, что во взрывном устройстве не было поражающих элементов — принятые за шрапнель гайки слетели с креплений магазинных стеллажей и других объектов.

Ранее стало известно, что «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) заявило о своей ответственности за теракт в петербургском «Перекрестке». Официальное коммюнике террористов опубликовало подконтрольное ИГ информагентство «Амак». Однако никаких доказательств в организации не предоставили.

В результате взрыва, прогремевшего вечером 27 декабря на первом этаже возле камер хранения «Перекрестка», пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал это террористическим актом, хотя следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом.