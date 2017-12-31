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Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади, два человека пострадали, полиция разыскивает злоумышленника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около 22:32 (мск) поступило сообщение о конфликте по адресу Никольская улица 15, строение 1. По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам и с места происшествия скрылся", — рассказал дежурный офицер. На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.

Подозреваемый в стрельбе разыскивается.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что по указанному адресу находится бар. "Не исключено, что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверяется", — сказал собеседник агентства.