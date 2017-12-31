Трамп обвинил Обаму в утечках информации из Белого дома
В мире | 31 декабря 2017 года, 11:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что люди из окружения экс-главы государства Барака Обамы, сохранившие посты в администрации президента, виновны в утечках информации из Белого дома. Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News.
"Он (Обама — "Газета.Ru") был очень добр ко мне лично, однако его люди были совсем не так приятны. Там было много враждебности и злости. Утечки — пример этого", — отметил Трамп.
Он также выразил сожаление в связи с тем, что за кулисами происходят "неприятные вещи", несмотря на то, что сам Обама является приятным человеком.
Ранее СМИ сообщили, что расследование ФБР "дела о России" началось из-за слов советника Трампа в баре.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru