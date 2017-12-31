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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Источник в ведомстве рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.

"В воскресенье 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской", — говорится в сводке МВД.

"В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи", — добавили в ведомстве.

Ранее, по информации собеседника агентства, предполагалось, что причиной конфликта могла быть ревность. По словам источника, стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.