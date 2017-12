В мире |

Издание Bleacher Report в своем Twitter-аккаунте опубликовало трейлер чемпионата мира по футболу 2018 года в стиле фильма "Безумный Макс".

Героями ролика стали Луис Суарес, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар и другие футболисты из команд-участниц турнира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

The countdown to the World Cup is on. #BestOfBRFootball2017 pic.twitter.com/wj1PRMiDYG