Американские трансгендеры теперь смогут служит в армии (2)

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В мире | 31 декабря 2017 года, 15:36

С 1 января 2018 года трансгендеры смогут служить в армии США. Это стало возможным после того, как два федеральных апелляционных суда приняли соответствующее решение, сообщает издание South China Morning Post.

Нынешний президент США Дональд Трамп в июле обещал своим сторонникам не принимать в ряды вооруженных сил трансгендеров. Теперь Пентагон будет обязан это делать. Военное ведомство уже выпустило специальный циркуляр, где подробно описано, как должны служить трансгендеры. В том числе, указывается, какое нижнее белье они должны носить.

Новость уже позитивно воспринята американским ЛГБТ-сообществом.

Фото: pixabay.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
шустрый54 минуты назад
Как страшно....психическая атака трансгендеров......осталось лОтышам применить практику хозяев.
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АЛ235 минут назад
Отличная новость!
С Наступающим! Товарищи Натовцы и их подстилки! Больше ивращенцев хороших и разных! Тогда уж точно ната нам не враг будет!
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