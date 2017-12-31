Американские трансгендеры теперь смогут служит в армии (2)
В мире | 31 декабря 2017 года, 15:36
С 1 января 2018 года трансгендеры смогут служить в армии США. Это стало возможным после того, как два федеральных апелляционных суда приняли соответствующее решение, сообщает издание South China Morning Post.
Нынешний президент США Дональд Трамп в июле обещал своим сторонникам не принимать в ряды вооруженных сил трансгендеров. Теперь Пентагон будет обязан это делать. Военное ведомство уже выпустило специальный циркуляр, где подробно описано, как должны служить трансгендеры. В том числе, указывается, какое нижнее белье они должны носить.
Новость уже позитивно воспринята американским ЛГБТ-сообществом.
Фото: pixabay.com
Источник: Lenta.ru
С Наступающим! Товарищи Натовцы и их подстилки! Больше ивращенцев хороших и разных! Тогда уж точно ната нам не враг будет!