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Американские ученые из Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе рассказали об опасных последствиях бессонных ночей. По их словам, недостаток сна способствует развитию болезни Альцгеймера. Обзор исследования опубликован на сайте университета.

Группа неврологов под руководством доктора медицинских наук Рэндалла Бэйтмена обнаружила, что при хроническом недосыпе в головном мозге резко повышается концентрация белка бета-амилоида (один из триггеров болезни Альцгеймера. – Прим. ред.), что приводит к развитию деменции.

В ходе эксперимента выяснилось, что после бессонной ночи уровень бета-амилоида у испытуемых на 25-30% превышал норму. Отмечается, что подобные показатели, как правило, фиксируют у людей, генетически склонных к нейродегенеративным заболеваниям.

"Это исследование ясно показывает, что нарушения сна увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера", — заявил Бэйтмен.

При этом конкретный механизм, который стимулирует выработку белка, до сих пор неизвестен ученым.

Невролог, однако, подчеркнул, что одна ночная вечеринка в колледже не означает, что человек приобретет эту болезнь.

"Мы гораздо больше беспокоимся из-за людей, у которых хронические проблемы со сном", — пояснил он.

Болезнь Альцгеймера — одна из распространенных форм деменции, чаще всего встречается у людей после 50 лет. По данным сайта "Вести. Медицина", в настоящее время болезнь диагностирована у 46 миллионов человек в мире.

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