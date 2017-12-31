Швейцарцы запустили шаурму в космос
В мире | 31 декабря 2017 года, 21:42
В Швейцарии представители местной сети кафе запустили в стратосферу метеорологический зонд с шаурмой. Видеоролик с камеры, установленной на зонде, опубликовал портал Caters.
В полете блюдо пробыло около двух часов и поднялось на высоту в 37 километров, после чего упало на дерево.
Это не первый случай, когда в космос запускают что-то необычное. Раньше туда отправляли, в частности, картофельно-мясной пирог, а также кроссовки Канье Уэста.
Фото: скриншот из видео
Источник: РИА Новости