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Семь человек, включая нескольких полицейских, были ранены и оказались в местных больницах после перестрелки с полицией в Колорадо, сообщила местная газета Denver Post со ссылкой на источники.

По данным издания, подозреваемого в нападении на полицейских задержать пока не удалось.

Офис шерифа округа Дуглас в Колорадо подтвердил, что несколько полицейских были ранены в перестрелке.

В 5:13 по местному времени (14:13) полицейские прибыли на место предполагаемого бытового происшествия, сообщил офис шерифа округа Дуглас в официальном аккаунте в Twitter.

"Во время расследования произошла стрельба, ряд полицейских были ранены", — говорится в сообщении. Офис шерифа сообщил также, что пока нет информации о состоянии полицейских или о возможных пострадавших гражданских лицах.

Фото: pixabay.com