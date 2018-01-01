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Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным новогодним обращением. Глава государства поздравил жителей России с праздником и пожелал успехов и благополучия.

"На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный; верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся", — сказал президент.

В своем обращении Путин напомнил, что Новый год - это, прежде всего, семейный праздник, а также отметил, что страна встречает 2018 год "в ожидании важных перемен".

"Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", - сказал Путин.

Президент также отметил, что теперь поделиться праздничным настроением с близкими можно даже на расстоянии.

"Где бы мы ни находились: за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, - нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров", - отметил президент.

Путин особо отметил тех, кто встречает праздник на работе, выполняя воинский или профессиональный долг.

"Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", - считает глава РФ.

За несколько секунд до Нового года глава государства призвал сказать друг другу самые важные слова, простить ошибки, обнять и согреть теплотой. Он пожелал россиянам здоровья, перемен к лучшему и радости от рождения детей.

"Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной! Будьте счастливы! С праздником вас — с Новым, 2018 годом!" — закончил свое новогоднее поздравление Путин.

Первыми новогоднее обращение российского лидера увидели жители Камчатки. Федеральные каналы в этом году перестроили сетку праздничного вещания так, чтобы в каждом часовом поясе, а их в России 11, люди услышали слова президента за несколько минут до двенадцати. До этого в некоторых регионах запись транслировали с часовым опозданием.

Добавим, традиционно, после обращения президента России в теле- и радиоэфире ровно в полночь транслируется знаменующий начало нового года сигнал точного времени — бой курантов Кремля. После этого исполняется государственный гимн.

Источники: РИА Новости, "Интерфакс"