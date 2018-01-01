В Австралии при крушении самолета погиб британский миллионер с семьей (1)

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В мире | 1 января 2018 года, 10:58

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники погибли при крушении самолета в Австралии.

По данным австралийского бюро безопасности на транспорте, одномоторный самолет DHC-2 Beaver авиакомпании Sydney Seaplanes упал в реку Хоксбери в воскресенье, около 15:15 по местному времени (6:15 по латвийскому времени). Воздушное судно направлялось в Сидней. Жертвами крушения стали все шесть находившихся на борту человек — пилот и пять пассажиров.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года", — говорится в заявлении компании Compass Group.

Председатель совета директоров Пол Уолш выразил соболезнования в связи с крушением. "Мы глубоко шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда", — сказал Уолш.

Compass Group — крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания. Она работает в 50 странах мира, организуя доставку еды в офисы и на заводы, в школы, университеты, больницы, тюрьмы, на спортивные объекты и нефтяные платформы. Ежегодно компания обслуживает порядка четырех миллиардов человек.

Фото: pixabay.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Мнение1 час назад
А в Сомали от голода умирают дети. Но об этом предпочитают не писать, потому что это далеко и ни кому не интересно.
Ну и помогли ему его миллионы? Нет. Сдох гораздо ужаснее многих.
Пох на него.
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