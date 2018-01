В мире |

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники погибли при крушении самолета в Австралии.

По данным австралийского бюро безопасности на транспорте, одномоторный самолет DHC-2 Beaver авиакомпании Sydney Seaplanes упал в реку Хоксбери в воскресенье, около 15:15 по местному времени (6:15 по латвийскому времени). Воздушное судно направлялось в Сидней. Жертвами крушения стали все шесть находившихся на борту человек — пилот и пять пассажиров.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года", — говорится в заявлении компании Compass Group.

Председатель совета директоров Пол Уолш выразил соболезнования в связи с крушением. "Мы глубоко шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда", — сказал Уолш.

Rescuers are on the scene and an oil slick has been sighted on the surface of the water where a seaplane crashed into the Hawkesbury River https://t.co/oohlp1Pv8i (Pic: @9NewsAUS) pic.twitter.com/xk4iWtCPQF