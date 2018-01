В мире |

Президент США Дональд Трамп поздравил с Новым годом друзей, врагов и "нечестные фейковые СМИ". Свое поздравление американский лидер, проводящий новогодние каникулы во Флориде, опубликовал в воскресенье на своей странице в социальной сети Twitter.

Он отметил, что США стремительно умнеет и становится сильнее. Трамп пожелал счастливого Нового года как друзьям и сторонникам, так и врагам, ненавистникам и нечестным фейковым СМИ. Президент США также выразил уверенность, что 2018 год станет для Америки великим.

"Наша страна стремительно крепнет и умнеет, и я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже весьма нечестным фейковым новостным СМИ счастливого и здорового Нового года. 2018 год будет великим годом для Америки!" — написал Трамп.

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!