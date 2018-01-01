В Турине при взрыве бомбы пострадали четыре человека
В мире | 1 января 2018 года, 15:11
При взрыве самодельной бомбы в итальянском Турине пострадали четыре человека, сообщает газета Stampa.
По информации издания, бомба детонировала в одном из окраинных районов. Она была спрятана в мусорном баке. Ранения получили четверо прохожих — два марокканца и два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер.
Взрывная волна также повредила четыре припаркованных автомобиля и стекла тридцати близлежащих домов.
Как пишет газета, полицейские провели в районе происшествия обыски и обнаружили еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств, а также патроны.
Сейчас полиция устанавливает личность изготовителя бомб.
Фото: pixabay.com
Источник: РИА Новости