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Лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил, что у него на рабочем столе теперь есть ядерная кнопка. Об этом он заявил, поздравляя граждан КНДР с Новым годом. Выступление лидера транслировало Центральное телевидение Северной Кореи.

"Я не угрожаю, но следует четко знать о том, что ядерная кнопка находится у меня на рабочем столе", — сказал он.

По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят сдерживать США в их стремлении начать войну с КНДР. А если Пхеньян сам примет решение нанести ядерный удар, то в зоне поражения окажется вся территория Соединенных Штатов.

Северокорейский лидер также объявил о завершении создания национальных ядерных сил. Он высоко оценил успехи в развитии ракетной программы и пообещал, что вскоре состоится новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме того, руководитель КНДР посетовал на возросшее давление на страну, однако призвал ускорить производство ядерных боеголовок и баллистических ракет.

Президент США Дональд Трамп пока не стал комментировать эти заявления. На вопрос журналистов, что он думает о словах Ким Чен Ына, американский лидер ответил коротко: "Посмотрим".

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. Многие страны осудили действия Пхеньяна, Совбез ООН ввел новые, более жесткие санкции.

Россия и Китай предлагали КНДР объявить мораторий на ядерные взрывы и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от учений в районе Корейского полуострова ради стабилизации ситуации, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.