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По меньшей мере 12 человек были убиты в ходе продолжающихся антиправительственных протестов в Иране, сообщает Associated Press.

Отмечается, что вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, однако столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Позже число жертв протестов возросло до четырех.

Тем временем президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

"Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы, есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами", — сказал Роухани, которого цитирует агентство Mehr.

Он добавил, что ситуацию нужно использовать, чтобы "найти глубинные причины проблем".

Роухани также заявил, что некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, пытались "спровоцировать беспорядки" в Иране, сообщает агентство Fars. "Саудовцы откровенно заявляли, что создадут проблемы в Тегеране", — сказал президент.

По его словам, "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс".

Источники: gazeta.ru, РИА Новости