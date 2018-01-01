В Лондоне в канун Нового года зарезали четырех человек (1)
В мире | 1 января 2018 года, 17:29
Четыре человека погибли в Лондоне в течение суток в результате полученных ножевых ранений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.
По ее данным, три из четырех, несвязанных между собой преступления произошли в британской столице 31 декабря. В первый день нового года ножевые ранения получили два человека, один из которых скончался, а другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. "Детективы начали расследование четырех убийств", - отметили в Скотленд-Ярде.
По одному из дел полицейские задержали пятерых подозреваемых.
Фото: pixabay.com
Источник: ТАСС
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