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Четыре человека погибли в Лондоне в течение суток в результате полученных ножевых ранений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По ее данным, три из четырех, несвязанных между собой преступления произошли в британской столице 31 декабря. В первый день нового года ножевые ранения получили два человека, один из которых скончался, а другой был госпитализирован в тяжелом состоянии. "Детективы начали расследование четырех убийств", - отметили в Скотленд-Ярде.

По одному из дел полицейские задержали пятерых подозреваемых.

Фото: pixabay.com