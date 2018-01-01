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В немецком городе Кандель предположительно несовершеннолетний беженец из Афганистана убил бывшую подругу - 15-летнюю девушку по имени Миа, пишет Deutsche Welle.

Как отмечается, выходец из Афганистана Абдул Д. нанес девушке удар 20-сантиметровым кухонным ножом в одной из городских аптек, где в тот момент находились от 15 до 20 человек.

Известно, что погибшая некоторое время находилась в любовных отношениях с убийцей, но затем захотела прекратить общение с ним. После этого афганец начал угрожать ей и преследовать девушку, ее родителям пришлось подать на настойчивого афганца жалобу. Полиция провела с ним беседу, после чего Абдул решил подкараулить девушку и убить ее.

Согласно официальным документам, подозреваемый в убийстве - ровесник жертвы. Между тем отец Мии в интервью газете Bild выразил большие сомнения в фактическом возрасте афганца. Эту тему затронул в более раннем интервью и глава МВД Баварии, потребовав при необходимости проводить медицинскую проверку возраста у въезжающих в ФРГ юных беженцев. В таком же ключе высказался и заместитель председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Томас Штробль.

После убийства девушки министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман призвал ужесточить меры в отношении несовершеннолетних просителей убежища, совершивших преступление.

"Мне совершенно ясно, что беженцы-подростки, совершившие преступление, должны чаще и более последовательно подвергаться высылке", - заявил Херрман в интервью газетам медиконцерна Funke Mediengruppe, текст которого был обнародован в понедельник, 1 января.

Политик признал, что положения европейского права осложняют высылку несовершеннолетних, предусматривая, в частности, гарантии того, что на родине о них - при отсутствии родственников - могут должным образом позаботиться власти. Кроме того, депортация часто срывается из-за плохой кооперации со странами, откуда прибывают мигранты, отметил Херрман.

За упрощение депортации несовершеннолетних беженцев высказался также глава Свободно-демократической партии Кристиан Линднер. В интервью Bild am Sonntag лидер немецких либералов отметил, что часто слышит о проблемах, связанных с мигрантами подросткового возраста, прибывшими без сопровождения. Если воспитательные меры бессильны, следует проверить возможность депортации, считает Линднер.

Наряду с системой контроля въезжающих в страну беженцев критике подвергся и общественно-правовой телеканал ARD, не включивший сюжет об убийстве в Канделе в новостную программу в день, когда стало известно о преступлении.

После возмущения в соцсетях главный редактор службы новостей ARD Маркус Борнхайм объяснил, что программа Tagesschau, "как правило, не сообщает о преступлениях, совершенных на почве личных взаимоотношений". Однако потом сюжет об убийстве в Канделе в новостях ARD все же появился.

В настоящее время афганец, подозреваемый в убийстве своей бывшей подруги, находится под стражей. Как сообщает полиция земли Рейнланд-Пфальц, проситель убежища приехал в Германию в апреле 2016 года без сопровождения родителей.

Он уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с нанесением телесных повреждений другому лицу, а также заявлением об угрозах и оскорблениях, которое ранее подавали в полицию родители убитой Мии. Угрозы последовали вскоре после того, как девушка решила прекратить отношения.

Источники: Deutsche Welle, lenta.ru

Фото: pixabay.com