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Болгария, беднейшая страна Евросоюза, с 1 января возглавит Совет ЕС впервые с момента вступления в сообщество в 2007 году.

До июля 2018 года, пока ее не сменит Австрия, Болгария будет отвечать за повестку заседаний Совета ЕС на экспертных и политических уровнях и председательствовать на всех министерских встречах Евросоюза, кроме заседаний глав МИД — работой Совета по иностранным делам руководит глава дипломатии ЕС.

Девизом болгарского председательства станет девиз самой страны: "В единстве сила". Но обеспечить единство стран — членов Евросоюза по некоторым сюжетам будет непросто: между ними наметился раскол по таким серьезным вопросам, как миграционная политика и верховенство права в Польше.

Добиваться компромисса Болгарии предстоит, несмотря на ее незначительный политический вес и последнее место в ЕС по уровню ВВП на душу населения (по данным Eurostat, в 2016 году этот уровень был на 51% ниже среднего по ЕС). По реальному индивидуальному потреблению (AIC) за 2016 год Болгария также отстает от своих партнеров по Евросоюзу.

Болгария, как и ее предшественники, обещает быть "честным посредником, политическим лидером, представителем и координатором" в работе Совета ЕС — института, представляющего интересы всех стран — членов сообщества и утверждающего законодательные решения Евросоюза.

Авторитету страны в Совете ЕС не способствует и ее репутация как одной из самых коррумпированных стран в Евросоюзе. В последнем докладе в рамках механизма сотрудничества и проверки, который действует только в отношении Болгарии и Румынии, Еврокомиссия отметила, что пока не наблюдает "окончательных результатов в областях, требующих законодательных реформ и действий правительства, таких как борьба с коррупцией".

Болгария, как и ее предшественники, обещает быть "честным посредником, политическим лидером, представителем и координатором" в работе Совета ЕС — института, представляющего интересы всех стран — членов сообщества и утверждающего законодательные решения Евросоюза.

Болгарское председательство выбрало четыре приоритетных области: углубление финансово-экономической интеграции Евросоюза, стабильность и безопасность ЕС, цифровая экономика (неслучайно еврокомиссаром по цифровой экономике является представитель Болгарии) и европейские перспективы стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Под странами Западных Балкан ЕС подразумевает не только Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию и Черногорию, но и самопровозглашенное Косово.

В то же время Болгария намерена способствовать развитию транспортного сообщения этих стран с Евросоюзом, созданию совместной энергетической, цифровой и образовательной инфраструктуры.

Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.

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