В Госдуме Порошенко назвали "хладнокровным убийцей" своего народа (1)

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В мире | 1 января 2018 года, 21:22

Новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко выглядит "ядом в блестящей обертке". Такое мнение в разговоре с телеканалом Russia Today выразил депутат Госдумы от Крыма, замглавы комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

Ранее Порошенко обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их "братьями и сестрами" Украины.

"Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и Донбассе", — пояснил Бальбек.

По его словам, "верить хладнокровному убийце собственного народа" могут лишь сумасшедшие и Запад.

Комментируя слова Порошенко о том, что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну, депутат отметил, что этот народ действительно не падает духом даже в сложных ситуациях. В связи с чем Бальбек не исключил, что "на этой оптимистичной ноте" украинцы сбросят с шеи "порошенковское ярмо".

Тем временем на своей странице в социальной сети Facebook Бальбек выразил мнение, что Порошенко обратился к крымчанам с поздравлением лишь из-за того, что не получилось устроить диверсию и обесточить полуостров перед Новым годом.

"Наверняка, было две заготовки: одна из них - посмотрите, до чего довела вас проклятая Россия, другая - со слезами бессильной злости: "Дорогие крымчане, поздравляю с Новым годом". Хотя, если говорить откровенно, то это хвастливое поздравление было рассчитано на то, что ни один крымчанин не сможет ответить украинскому президенту: "Ваши братья и сестры, Петр Алексеевич, под зимней луной в тамбовском лесу последнюю кобылу доедают"", - написал депутат.

Напомним, как уже писал Mixnews, президент Украины Петр Порошенко, поздравляя сограждан с Новым годом, напомнил Крыму и Донбассу о том, что Украина — их дом. При этом он поблагодарил США за будущие поставки летальных вооружений и пообещал "открывать огонь" по тем, кто будет нападать на Украину.

Фото: facebook.com/Государственная Дума

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Ekaterina Romanova1 час назад
А что нет ? Вальцман хладнокровный убийца собственного народа , и об этом знает вся Европа и молчит , прикрывают этого фашиста , потому что Европа сама фашисты , и об этом высказал Родни Аткинсон профессор Великобритании ; он заявил , что США и ЕС это - квази фашисткого государства
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