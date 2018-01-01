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Новогоднее поздравление украинского президента Петра Порошенко выглядит "ядом в блестящей обертке". Такое мнение в разговоре с телеканалом Russia Today выразил депутат Госдумы от Крыма, замглавы комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

Ранее Порошенко обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их "братьями и сестрами" Украины.

"Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и Донбассе", — пояснил Бальбек.

По его словам, "верить хладнокровному убийце собственного народа" могут лишь сумасшедшие и Запад.

Комментируя слова Порошенко о том, что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну, депутат отметил, что этот народ действительно не падает духом даже в сложных ситуациях. В связи с чем Бальбек не исключил, что "на этой оптимистичной ноте" украинцы сбросят с шеи "порошенковское ярмо".

Тем временем на своей странице в социальной сети Facebook Бальбек выразил мнение, что Порошенко обратился к крымчанам с поздравлением лишь из-за того, что не получилось устроить диверсию и обесточить полуостров перед Новым годом.

"Наверняка, было две заготовки: одна из них - посмотрите, до чего довела вас проклятая Россия, другая - со слезами бессильной злости: "Дорогие крымчане, поздравляю с Новым годом". Хотя, если говорить откровенно, то это хвастливое поздравление было рассчитано на то, что ни один крымчанин не сможет ответить украинскому президенту: "Ваши братья и сестры, Петр Алексеевич, под зимней луной в тамбовском лесу последнюю кобылу доедают"", - написал депутат.

Напомним, как уже писал Mixnews, президент Украины Петр Порошенко, поздравляя сограждан с Новым годом, напомнил Крыму и Донбассу о том, что Украина — их дом. При этом он поблагодарил США за будущие поставки летальных вооружений и пообещал "открывать огонь" по тем, кто будет нападать на Украину.

Фото: facebook.com/Государственная Дума